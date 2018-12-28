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Беременная Настя Каменских взорвала сеть

Беременная Настя Каменских взорвала сеть
08:47 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, похвасталась беременным животиком.

Певица сделала постановочный снимок "беременности".

Скандальная певица Анастасия Каменских показала фанатам беременный живот. Фотография опубликована в фан-аккаунте Instagram.

Оказалось, что этот "беременный" кадр - творение одного из фанатов певицы. Он решил примерить Каменских образ мамы на сносях и в фотошопе приделал ей животик.

"Одновременно и смешно и красиво", — так подписала кадр Настя.

Но не все подписчики оценили чувство юмора звезды. Многие достаточно резко прокомментировали поступок.

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"Абсолютно, ничего смешного", "Мозгів нема так жартувати! Вже не знає чим піаритись", "Это тупо", "Ей не идет", "Не смешно и не красиво! Это тупость", "Шуточки конечно…", — таких надписей немало в комментариях.

Певица стоит у стены в обтягивающем красном платье, через него хорошо заметно беременный животик. Одной рукой артистка придерживает спину, а другой — опирается на стену. Голову певицы украшает украинский венок.

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Знаменитости, Настя Каменских, Поп-музыка, НК.
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