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Суббота, 29.12.2018
Когда нужен выходной: 11 странных праздников, которые отмечают в разных странах мира
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Когда нужен выходной: 11 странных праздников, которые отмечают в разных странах мира

Самые странные праздники не обязательно происходят из странных начал. В то время как все знакомы с Рождеством, Пасхой, Хеллоуином и Новым годом, существует множество не столь знаменитых праздников, отмечаемых каждый день по всему миру. И почему бы нет? Мы все усердно работаем. Несколько выходных в конце года просто не достаточно. Таким образом, люди согласились в какой-то момент создать несколько новых праздников. Но вы можете спросить, что делает праздник "странным"? Разве популярные праздники тоже не странные? Возьмите Пасху. Как яйца имеют какое-либо отношение к воскресению Христа, для нас загадка. Но у нас есть для вас новость, Пасха не является странным праздником. Здесь все намного страннее.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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