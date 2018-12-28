Голливудский киноактер сделал приятный сюрприз в сети

Новости шоу бизнеса: Актер, который сыграл главного героя сериала Чака Басса, опубликовал на своей странице в Instagram фото с собственной кухни.

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, который накануне расстался со своей девушкой Джессикой Серфати, очаровал поклонников в социальных сетях новыми рождественскими снимками.

На снимках Вествик сначала нарезает овощи, а затем сервирует блюдо к столу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A little Christmas service. Happy holidays!! Публикация от Ed Westwick (@edwestwick) 25 Дек 2018 в 11:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Boxing on Boxing Day Публикация от Ed Westwick (@edwestwick) 26 Дек 2018 в 1:12 PST

"Маленький рождественский сервис. Счастливых праздников!"– написал Эд в подписи.

Впоследствии Эд поделился с поклонниками фотографиями, которые сделал во время своего хобби – занятия по боксу.