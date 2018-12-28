Голливудский киноактер сделал приятный сюрприз в сети

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, который накануне расстался со своей девушкой Джессикой Серфати, очаровал поклонников в социальных сетях новыми рождественскими снимками.
На снимках Вествик сначала нарезает овощи, а затем сервирует блюдо к столу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Маленький рождественский сервис. Счастливых праздников!"– написал Эд в подписи.
Впоследствии Эд поделился с поклонниками фотографиями, которые сделал во время своего хобби – занятия по боксу.