Скачать
Пятница, 28.12.2018
Украинцы назвали главное событие и политика года
Украинцы назвали главное событие и политика года
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Instagram изменил способ просмотра ленты
Instagram изменил способ просмотра ленты

Голливудский киноактер сделал приятный сюрприз в сети

Голливудский киноактер сделал приятный сюрприз в сети
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актер, который сыграл главного героя сериала Чака Басса, опубликовал на своей странице в Instagram фото с собственной кухни.

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, который накануне расстался со своей девушкой Джессикой Серфати, очаровал поклонников в социальных сетях новыми рождественскими снимками.

На снимках Вествик сначала нарезает овощи, а затем сервирует блюдо к столу. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

A little Christmas service. Happy holidays!!

Публикация от Ed Westwick (@edwestwick)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Boxing on Boxing Day

Публикация от Ed Westwick (@edwestwick)

Голливудский актер объявил о помолвке с экс-женой

"Маленький рождественский сервис. Счастливых праздников!"– написал Эд в подписи.

Впоследствии Эд поделился с поклонниками фотографиями, которые сделал во время своего хобби – занятия по боксу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Сплетница, Эд Вествик, Чака Басса, Голливудские киноактеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
03 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
04 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
05 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
В Украине создадут новую административно-территориальную систему: Гройсман назвал сроки
Когда изменят административно-территориальную систему
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь