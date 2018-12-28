Самая пожилая роженица мира: в Индии женщина родила в 65 лет

Новости шоу бизнеса: 65-летняя женщина родила дочь 80-летнему мужчине и стала самой пожилой роженицей мира.

В Индии 65-летняя женщина благополучно родила дочку. Отцом малышки стал 80-летний мужчина. Любопытно, что пара не прибегала к услугам искусственного оплодотворения. И таким образом 65-летняя мать стала самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела ребенка на свет, поскольку до этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

Уточняется, что эти роды стали для женщины вторыми. Восемь лет назад она произвела на свет мальчика. По словам принимавших роды медиков, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.

Специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики отметил, что данный случай является редчайшим в медицинской практике.