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Самая пожилая роженица мира: в Индии женщина родила в 65 лет

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Самая пожилая роженица мира: в Индии женщина родила в 65 лет
14:46 Сегодня Телеграф strana.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 65-летняя женщина родила дочь 80-летнему мужчине и стала самой пожилой роженицей мира.

В Индии 65-летняя женщина благополучно родила дочку. Отцом малышки стал 80-летний мужчина. Любопытно, что пара не прибегала к услугам искусственного оплодотворения. И таким образом 65-летняя мать стала самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела ребенка на свет, поскольку до этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

Уточняется, что эти роды стали для женщины вторыми. Восемь лет назад она произвела на свет мальчика. По словам принимавших роды медиков, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.

Специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики отметил, что данный случай является редчайшим в медицинской практике.

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Индия, Рекорд, Женщина, Самая пожилая роженица, 65 лет.
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