Талант он везде: парень создает необычные предметы из металла (Фото)

Игорь Герасимов — талантливый мастер из Волгограда. Про таких, как он, говорят: "Руки растут, откуда надо". В рабочее время Игорь трудится на производстве оборудования для пищевой отрасли, а свободное от работы время отдаёт своему любимому хобби — созданию уникальных моделей автомобилей, оружия, а также ламп, разнообразных роботов и других скульптур из металла. Работа и хобби Игоря Герасимова связаны с блестящим металлом. Занимается он своим хобби примерно пятый год, а началось всё с того, что Игорь как-то решил что-то сделать своими руками. Постепенно процесс его увлёк, со временем мастерство стало повышаться, и сегодня он удивляет поклонников своего таланта вот такими замечательными вещицами: