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В Сети показали, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл
В Сети показали, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл

В Сети показали, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл

В Сети показали, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл
17:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Принц Уильям открыто проигнорировал Меган Маркл на публичном мероприятии.

25 декабря представители королевской семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины. Герцогиня Кембриджская и Сассекская дружелюбно общались друг с другом, однако в сети пользователи начали обсуждать то, что принц Уильям демонстрировал несколько враждебное отношение к беременной Меган Маркл. Один из таких случаев папарацци успели снять на видео.

В коротком ролике видно как герцоги с женами готовятся сесть в машину после церковной службы. Меган возвращается к принцу Уильяму и что-то ему говорит, однако он ее игнорирует и делает вид, что занят, поправляя шарф. Впоследствии смущенная Меган Маркл отворачивается.

Пользователи в сети раскритиковали поведение Уильяма. "Это печально, что Уильям проигнорировал слова Меган Маркл. Было видно, что она обратилась именно к нему!", "Уильям полностью поглощен своим шарфом!" – пишут интернет-пользователи.

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Принц Уильям, Королевская семья, Рождественская служба, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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