Женя Галич поделился в Instagram трогательными семейными снимками Накануне Нового года вокалист популярного коллектива O.Torvald Женя Галич принял участие в праздничной фотосессии. Артист позировал перед камерой со своей семьей. В своем блоге Женя Галич опубликовал серию новогодних фото со своей женой Валерией и детьми. Счастливая семья позировала перед камерой в стильных пижамах. Для фотосессии Женя и Валерия Галич выбрали свое жилье, которое стильно декорировали перед праздниками. "Я задыхаюсь от нежности", – лаконично написал Женя Галич.