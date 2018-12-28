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Пятница, 28.12.2018
Женя Галич поделился в Instagram трогательными семейными снимками
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Женя Галич поделился в Instagram трогательными семейными снимками

Накануне Нового года вокалист популярного коллектива O.Torvald Женя Галич принял участие в праздничной фотосессии. Артист позировал перед камерой со своей семьей. В своем блоге Женя Галич опубликовал серию новогодних фото со своей женой Валерией и детьми. Счастливая семья позировала перед камерой в стильных пижамах. Для фотосессии Женя и Валерия Галич выбрали свое жилье, которое стильно декорировали перед праздниками. "Я задыхаюсь от нежности", – лаконично написал Женя Галич.
24tv.ua
Фото: Instagram
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