Стали известны необычные факты об избиении популярного певца

Новости шоу бизнеса: Украинские певец и актер Дзидзьо (Михаил Хома) дал комментарии о случившемся.

Фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы (известного как Дзидзьо) в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом.

Так, артист рассказал, что утром возле здания радиокомпании "Тавр" его остановили трое человек и нанесли два удара по лицу. Одного из них Хома узнал - это Михаил Мишков.

"Приезжал раньше к нам на концерт, я его видел, его не пустила ко мне охрана. Он угрожал моему концертном дикректору, что у меня будет колено прострелено, что моим лицом повытирают туалеты", - сказал Дзидзьо.

Также от отметил, что после ударов у него разорвана барабанная перепонка.

В то же время у самих нападавших совсем противоположная версия - якобы конфликт возник из-за больших денег и права управлять концертной деятельностью певца. Михаил Мишков является бывшим офицером украинской разведки.

"Если бы я Михаила Хому толкнул... Я военнослужащий запаса, у меня много разрядов по разным видам спорта", - рассказал он.

Самих артистов он обвинил в неуплате налогов. Мишков утверждает, что его позиция является "правовой". Он рассказал, что однажды на корпоративе, где выступал DZIDZIO, решил, что сможет получить заработок в этом проекте, и собрался купить 25%. По его словам, он заключил с бывшим участником группы Олегом Турко - который покинул группу со скандалом - договор.

"Договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Фомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит 25 тысяч долларов", - говори Мишков.

Он обратился к учредителям-совладельцев - это Виктор Безух, Анатолий Безух, Михаил Хома - и попросил предоставить ему документы как новому совладельцу - что же на самом деле происходит с этим проектом. По словам экс-разведчика, ему отказали в предоставлении документов и дали юридический адрес. В Радомышле по этому адресу он увидел только разваленный дом.

"Я подъехал к Безуха и пытался с ними общаться, но меня начали игнорировать", - рассказал Мишков. По его словам, в Коростышеве было открыто уголовное дело о неуплате налогов, где Мишков признан пострадавшей стороной. Он также рассказал про угрозы в свой адрес. Мишков утверждает, что участники DZIDZIO берут за концерты наличные, получают дотации от государства и выводят деньги через подставных лиц.

"Я докажу, что Михаил Хома - преступная группировка во главе с Безухом Анатолием Викторовичем, которые выводят бюджетные средства. Я подаю заявление в Шевченковский РОВД ", - заявил Мишков.

Как сообщалось ранее, нападавших на Михаила Хому было несколько. После избиения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.