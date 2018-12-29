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Актеры "Дизель шоу" расказали новые детали о ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

Актеры &quot;Дизель шоу&quot; расказали новые детали о ДТП, в котором погибла Марина Поплавская
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: По словам актеров "Дизель шоу", после ДТП у них была надежда, что Марина Поплавская вышла в Житомире.

Впервые после рокового ДТП актеры "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Александр Бережок рассказали о моменте аварии, в которой погибла звезда шоу Марина Поплавская. Как рассказала Глущенко, она проснулась от виляния автобуса, секунды за две.

По словам Крутоголова, он открыл глаза, и потом уже случился удар. "Столкнулись два очень тяжелых металлических объекта, и по грохоту это было слышно", - говорит он.

Бережок рассказал, что он спал, и проснулся только от удара и от того, что у него заболели ноги и не работала спина. "Я увидел только, что у меня нога вывернута в обратную сторону. Как у кузнечика. Я попытался двигаться, но ничего не получилось. В общем, больно, страшно. Все как в страшных фильмах про катастрофы", - вспоминает Крутоголов.

По словам актеров, они сразу же сделали перекличку, у них была надежда, что Марина Поплавская вышла в Житомире. "Во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?" Спрашивала, пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…", - вспоминают актеры.

Напомним, в ночь на 20 октября актеры юмористической студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком, в результате ДТП юмористы получили тяжелые травмы, множественные переломы и ушибы. По приезду "скорой" они также узнали, что их коллега, 48-летняя Марина Поплавская, не выжила. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Яна Глущенко, Дизель шоу, Александр Бережок, Марина Поплавская, Егор Крутоголов.
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