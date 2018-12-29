Ева Лонгория поделилась в Instagram рождественскими снимками маленького сына Сантьяго

Новости шоу бизнеса: Актриса Ева Лонгория рассказала, что прошедшее Рождество стало первым для ее сына Сантьяго.

Знаменитая голливудская актриса Ева Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram два умилительных фото со своим маленьким сыном Сантьяго.

"Пришлось опубликовать больше фотографий первого Рождества Сантьяго! Открытие подарков прошло хорошо, как вы можете судить по фото, он пытался съесть все свои подарки вместо того, чтобы их открывать!", – написала Ева под фото.

Поклонники пришли в восторг от праздничных фото актрисы с сыночком: "Очаровательный малыш", "Какой он милый!", "Ребенок – куколка", "Продолжай радовать нас снимками с Сантьяго".

Напомним, Ева родила сына во вторник, 19 июня, в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.