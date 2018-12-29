Скачать
Суббота, 29.12.2018
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Зарплаты военнослужащих вырастут с 1 января
Зарплаты военнослужащих вырастут с 1 января
Чемпион UFC Кормье решил отдать титул, чтобы его не потерять
Чемпион UFC Кормье решил отдать титул, чтобы его не потерять
Названы самые неприбыльные актеры 2018 года
Названы самые неприбыльные актеры 2018 года

Ева Лонгория поделилась в Instagram рождественскими снимками маленького сына Сантьяго

Ева Лонгория поделилась в Instagram рождественскими снимками маленького сына Сантьяго
17:04 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса Ева Лонгория рассказала, что прошедшее Рождество стало первым для ее сына Сантьяго.

Знаменитая голливудская актриса Ева Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram два умилительных фото со своим маленьким сыном Сантьяго.

"Пришлось опубликовать больше фотографий первого Рождества Сантьяго! Открытие подарков прошло хорошо, как вы можете судить по фото, он пытался съесть все свои подарки вместо того, чтобы их открывать!", – написала Ева под фото.

Поклонники пришли в восторг от праздничных фото актрисы с сыночком: "Очаровательный малыш", "Какой он милый!", "Ребенок – куколка", "Продолжай радовать нас снимками с Сантьяго".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Had to post more pics of Santi’s first Christmas! Opening presents went well, as you can see here from the photo he tried to eat all his gifts instead of opening them!

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, Ева родила сына во вторник, 19 июня, в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Сын, Актриса, Рождество, Ева Лонгория.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Новые директора Tesla: Названы имена
Новые директора Tesla: Названы имена
Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса
Процедура предоставления Томоса начнется 5 января
Николай Тищенко покинул телешоу &quot;Ревизор&quot;
Николай Тищенко покинул телешоу "Ревизор"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь