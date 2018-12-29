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Николай Тищенко покинул телешоу "Ревизор"

Николай Тищенко покинул телешоу &quot;Ревизор&quot;
18:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ресторатор Николай Тищенко покинул проект "Ревизор" после двух лет работы.

46-летний Николай Тищенко принял решение покинуть место ведущего "Ревизора". Знаменитость считает, что за два года он успел сделать для проекта все, что мог, поэтому продолжать контракт не видит смысла.

"Ревизор" для меня был не просто проектом. Я прожил два года в командировках, в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором! Мы отсняли два сезона! Два очень сильных сезона! Я проверил те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста. Показал вам свой подход к ведению бизнеса и свою планку", - сказал Николай.

Тищенко отметил, что благодаря "Ревизору" ему удалось завоевать одну из самых заветных премий украинских телеведущих "Телетриумф". Николай уже 16 лет работал в сфере телевидения, однако именно с "Ревизором" его удостоили награды.

"Я сделал все, что хотел, за эти два года в "Ревизоре". К сожалению, принял решение не продлевать контракт. Но, уверяю тебя, мой зритель, скоро мы увидимся в новых проектах Нового канала. Спасибо за любовь и рейтинги!" - признался Николай.

 
 
 
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Дорогие мои! Любимые украинцы! Я объехал с Ревизором десятки городов Украины! Рядом со мной была лучшая команда! Ревизор для меня был не просто проектом, я прожил два года в командировках в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев! Я узнал сотни историй, пытался помочь, подсказать! Я видел с каким теплом встречают нашу команду в каждом городе простые жители! Часами мы не могли уехать, я хотел пообщаться с каждым из вас! Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором Это были 2 непростых года! Я впервые работал не в уютной студии с личным ассистентом, мы делали по 3-4 локации в день, все вошло в эфир, все было честно и справедливо! Я получил самую высшую награду о которой только может мечтать каждый телеведущий...Телетриумф! Даже не верится! 16 лет телевизионной карьеры и именно с Ревизором меня удостоили такой награды! Срок моего контракта закончился! Мы отсняли 2 сезона! 2 очень сильных сезона! Мы бъем рекорды всех просмотров в YouTube, собираем миллионы зрителей!!! МЫ проверили те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста! Показал вам свой подход к ведению бизнеса, показал свою планку! Сделал все, чтобы улучшать сервис в Украине К сожалению, мной было принято решение не продлевать контракт! Но уверяю тебя, мой зритель, совсем скоро мы увидимся в новых проектах! Включай Новый канал! Спасибо за любовь и рейтинги! Ваш Николай Тищенко!

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Тищенко провел в команде "Ревизора" два сезона. Хотя изначально планировали отснять только один. Как рассказала шеф-редактор Нового канала Анна Жижа, они сразу поняли, что "Ревизор" с Николаем станет взрывом, фейерверком в эфире.

"Так и случилось! Мы понимали, что Николай – ресторатор, у которого, помимо постоянных командировок, есть масса других дел. И он не сможет отдаваться нам несколько сезонов. Потому с самого начала планировали делать один спецсезон с Николаем – #сезонпрофі. Но он прошел настолько круто, ярко и феерично, что мы решили продолжить", - прокомментировала Жижа.

Команда "Ревизора" уже начала поиски другого ведущего шоу. Новый сезон полюбившейся программы традиционно выйдет в эфир осенью 2019 года.

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Телешоу, Телеведущий, Ресторатор, Николай Тищенко, Ревизор, Анна Жижа.
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