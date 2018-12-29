Николай Тищенко покинул телешоу "Ревизор"

Новости шоу бизнеса: Ресторатор Николай Тищенко покинул проект "Ревизор" после двух лет работы.

46-летний Николай Тищенко принял решение покинуть место ведущего "Ревизора". Знаменитость считает, что за два года он успел сделать для проекта все, что мог, поэтому продолжать контракт не видит смысла.

"Ревизор" для меня был не просто проектом. Я прожил два года в командировках, в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором! Мы отсняли два сезона! Два очень сильных сезона! Я проверил те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста. Показал вам свой подход к ведению бизнеса и свою планку", - сказал Николай.

Тищенко отметил, что благодаря "Ревизору" ему удалось завоевать одну из самых заветных премий украинских телеведущих "Телетриумф". Николай уже 16 лет работал в сфере телевидения, однако именно с "Ревизором" его удостоили награды.

"Я сделал все, что хотел, за эти два года в "Ревизоре". К сожалению, принял решение не продлевать контракт. Но, уверяю тебя, мой зритель, скоро мы увидимся в новых проектах Нового канала. Спасибо за любовь и рейтинги!" - признался Николай.

Тищенко провел в команде "Ревизора" два сезона. Хотя изначально планировали отснять только один. Как рассказала шеф-редактор Нового канала Анна Жижа, они сразу поняли, что "Ревизор" с Николаем станет взрывом, фейерверком в эфире.

"Так и случилось! Мы понимали, что Николай – ресторатор, у которого, помимо постоянных командировок, есть масса других дел. И он не сможет отдаваться нам несколько сезонов. Потому с самого начала планировали делать один спецсезон с Николаем – #сезонпрофі. Но он прошел настолько круто, ярко и феерично, что мы решили продолжить", - прокомментировала Жижа.

Команда "Ревизора" уже начала поиски другого ведущего шоу. Новый сезон полюбившейся программы традиционно выйдет в эфир осенью 2019 года.