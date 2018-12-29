Скачать
Суббота, 29.12.2018
Трамп о переговорах с Си Цзиньпином: Достигнут большой прогресс
Трамп о переговорах с Си Цзиньпином: Достигнут большой прогресс
Зарплаты военнослужащих вырастут с 1 января
Зарплаты военнослужащих вырастут с 1 января
Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

Джулия Робертс прокомментировала слухи о разводе с мужем

Джулия Робертс прокомментировала слухи о разводе с мужем
20:03 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: В Сети регулярно стали появляться новости о том, что супруги Джулия Робертс и Дэниэль Модер находятся на грани развода.

51-летняя голливудская актриса Джулия Робертс уже более 16 лет живет в браке с американским кинематографистом Дэниэлом Модером. Однако, в последнее время в СМИ все чаще пишут о разводе супругов.

На днях Джулия Робертс, которая обычно оставляет различные слухи в стороне, решила прокомментировать новость о разводе с мужем. Так, актриса отметила, что это все выдумки, а ее саму очень раздражают новости подобного характера.

"Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: "Развод будет стоить 150 миллионов долларов", а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов... Привыкнуть к подобному "сопровождению" жизни непросто", - призналась знаменитость.

Более того, знаменитость отметила, что наиболее сложным для нее является то, что все эти сплетни приходится каким-то образом скрывать от детей. Ведь наследники могут поверить в правдивость "желтых" заголовков.

"Сложнее всего - скрывать всю эту чушь от детей. Так что да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером!", - заключила Джулия.

Напомним, Джулия Робертс и Дэниэл Модер сыграли свадьбу в июле 2002 года. Счастливые супруги воспитывают троих общих детей - 14-летних Хэзел Патриш и Финнеаса Уолтера и 11-летнего Генри Даниэла Модера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Джулия Робертс, Слухи, Актриса, Дэниел Модер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь