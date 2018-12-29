Джулия Робертс прокомментировала слухи о разводе с мужем

Новости шоу бизнеса: В Сети регулярно стали появляться новости о том, что супруги Джулия Робертс и Дэниэль Модер находятся на грани развода.

51-летняя голливудская актриса Джулия Робертс уже более 16 лет живет в браке с американским кинематографистом Дэниэлом Модером. Однако, в последнее время в СМИ все чаще пишут о разводе супругов.

На днях Джулия Робертс, которая обычно оставляет различные слухи в стороне, решила прокомментировать новость о разводе с мужем. Так, актриса отметила, что это все выдумки, а ее саму очень раздражают новости подобного характера.

"Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: "Развод будет стоить 150 миллионов долларов", а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов... Привыкнуть к подобному "сопровождению" жизни непросто", - призналась знаменитость.

Более того, знаменитость отметила, что наиболее сложным для нее является то, что все эти сплетни приходится каким-то образом скрывать от детей. Ведь наследники могут поверить в правдивость "желтых" заголовков.

"Сложнее всего - скрывать всю эту чушь от детей. Так что да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером!", - заключила Джулия.

Напомним, Джулия Робертс и Дэниэл Модер сыграли свадьбу в июле 2002 года. Счастливые супруги воспитывают троих общих детей - 14-летних Хэзел Патриш и Финнеаса Уолтера и 11-летнего Генри Даниэла Модера.