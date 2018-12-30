Леся Никитюк порадовала новым снимком

Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая Леся Никитюк сейчас в Дубайском путешествие.

Украинская ведущая и путешественница Леся Никитюк продолжает баловать своих фанатов «теплыми» снимками со сказочного Дубайского путешествия, во время которого девушка успела прогуляться «полуголой».

Отметим, что этот эмират телеведущая посетила в начале декабря, сделав там серию ярких снимков, которыми и делится еще до сих пор. Новое фото Никитюк опубликовала на своей instagram-страничке.

На снимке Леся Никитюк позирует на фоне красивого восточного заката насыщенного оранжевого цвета. Ведущая так его и описала - мандариновый. Также Никитюк оставила под фото хештег: #душевныйзакат.

Также Никитюк позирует в стильном образе. Белая футболка с логотипом итальянского бренда Versace заправлена в оранжево-белые полосатые брюки-клеш с завышенной талией. Свой look Леся дополнила босоножками на мини-каблучке.

Подписчики Никитюк поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее «мандаринового» снимка.