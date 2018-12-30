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Хлои Кардашьян показала как изменилась за год

Хлои Кардашьян показала как изменилась за год
03:10 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная Хлои Кардашьян похвасталась как изменилась внешне за год.

Известная блондинка впервые стала матерью несколько недель назад. Тем не менее, культовая американка активно посещала вечеринки, а также не отказывалась от демонстрации соблазнительных нарядов. Однако только сегодня звезда реалити-шоу решилась поделиться тематическими снимками.

Примечательно, что Хлои Кардашьян не отказалась от полупрозрачного аутфита, несмотря на поздний срок беременности. Поэтому отдала предпочтение белоснежному облегающему комбинезону, декорированном сияющими кристаллами, а также многочисленными перьями.

Кроме того популярная американка сделала эффектный макияж и элегантную прическу. Кстати, представительница популярного клана Кардашьян дополнила архивные кадры, подписав их датами прошедшей вечеринки. Примечательно, что в нынешнем году молодая мама не только похвасталась стройной фигурой, но и выбрала не менее соблазнительный наряд в белоснежном оттенке. Стоит отметить, что не только длинноногая блондинка посещала торжественные мероприятия, будучи беременной. Ведь Ким Кардашьян тоже не отказывалась от вечеринок, несмотря на ожидание малышей.

Не так давно Хлои призналась в желании стать многодетной матерью. Сейчас популярная светская львица постоянно проживает с Тристаном Томпсоном. При этом знаменитый баскетболист не спешит вести блондинку под венец. Но представительница клана Кардашьян регулярно демонстрирует совместные фото в социальных сетях, а также путешествует во время баскетбольных матчей бойфренда.

Кстати, пара познакомилась в момент, когда Тристан ожидал появление первенца от экс-возлюбленной. Однако сейчас профессиональный спортсмен по-прежнему общается с отпрыском, а также познакомил сына с младшей сестрой.

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