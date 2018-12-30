Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
Хачериди отверг предложение Карабаха
Хачериди отверг предложение Карабаха
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)

Джонни Депп проведал детишек в онкоцентре

Смотрите фото (5)
Джонни Депп проведал детишек в онкоцентре
04:33 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный актер Джонни Депп в образе Джека Воробья навестил детей в онкоцентре.

Голливудский актер Джонни Депп, который сыграл главного героя Джека Воробья в франшизе "Пиратов Карибского моря", примерил костюм персонажа и проведал в нем больных детей в онкологическом институте в Париже.

Джонни Депп сыграл капитана Джека Воробья во всех пяти частях серии "Пиратов Карибского моря", которая принесла студии Disney около четырех миллиардов долларов. Актера даже однажды номинировали на премию "Оскар" за роль в первой части франшизы в 2004 году. Однако в этом году актеру отказали в участии в перезапуске проекта из-за его возраста.

Но это не остановило Деппа от того, чтобы в очередной раз облачиться в Джека Воробья для посещения Института Кюри – одного из главных научных институтов в области биофизики, молекулярной биологии и онкологии, основанного Марией Склодовской-Кюри в 1921 году. Новые снимки опубликованы в Instagram медучреждения. Такой визит стал настоящим сюрпризом для всех пациентов. Так, актер провел несколько часов с детьми и поговорил с сотрудниками института.

Подарок, который принес радость пациентам, их семьям, медперсоналу, врачам и исследователям. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, энергию, поддержку и готовность подать руку помощи уязвимым,– заявили представители института.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Онкоцентре, Джонни Депп в онкоцентре, Добрые дела Джонни Деппа, Джонни Депп навестил детей в онкоцентре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
03 Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
04 Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения
05 В Оболонском районе Киева нашли котенка с бешенством: Объявлен карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Медики назвали газировку опасной для почек
Медики назвали газировку опасной для почек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь