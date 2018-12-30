Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали, как встретили Рождество

Новости шоу бизнеса: Дети герцогов Кембриджских, пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, удивили своих родителей в Рождество.

Королевская чета принц Уильям и Кейт Миддлтон недавно поделились, как их семья встретила Рождество. Принц Джордж и принцесса Шарлотта ожидали рождественских праздников, ведь под их елкой было много подарков. Поэтому дети проснулись в 5 часов утра, чтобы распаковать все коробки. Это удивило герцогов Кембриджских, ведь их потомки еще ни разу настолько рано не просыпались.

После рождественской трапезы принц Уильям и очаровательная Кейт Миддлтон посетили утреннее богослужение в церкви Святой Магдалены, что в Норфолке. Именно там герцоги пообщались с британцами, которые поинтересовались, когда Шарлотта и Джордж распаковывали свои подарки.

"Сегодня в 5 часов утра", – признался принц Уильям. А Кейт Миддлтон с улыбкой ответила, что это было слишком быстрое пробуждение для них. По словам поклонницы королевской семьи Джилл Ли, герцогиня любезно пообщалась с толпой. "Очень рано проснулись, но мне приятно было видеть их счастливые лица", – добавила Кейт Миддлтон.