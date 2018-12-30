Группа "Nirvana" подала в суд на известного дизайнера за кражу логотипа

Новости шоу бизнеса: Представители группы "Nirvana" подали иск против модельера Марка Джейкобса за кражу логотипа.

Известная американская рок-группа Nirvana подала иск против модельера Марке Джейкобса за кражу ее культового логотипа со смайлом.

Так, новая коллекция Marc Jacobs (собственная марка одежды Джейкобса) под названием Bootleg Redux Grunge представлена черной футболкой с улыбающимся лицом, где буквы "M" и "J" размещены там, где у смайла Nirvana - точки "Х", обозначающие закрытые глаза.

В иске известная американская рок-группа группа называет дизайн Джейкобса вопиющим случаем грабежа. В заявлении также указано, что Nirvana является одним из основателей музыкального стиля гранж (grunge), поэтому даже название линии Bootleg Redux Grunge появилось благодаря группе.

Отметим, что Nirvana владеет авторскими правами на смайл с 1992 года.