Популярная украинская певица Ольга Цибульская написала письмо Деду Морозу (Видео)

В ролике Оля Цибульская втихаря хотела пробраться к Деду Морозу. Однако его помощницы узнали звезду, поэтому она с овациями забежала в комнату, где сидел отечественный Санта-Клаус. В разговоре с ним артистка выпрашивала подарки для украинских знаменитостей. "Озорная Цибульская заработала имидж не слишком хорошей "девочки", поэтому, чтобы не остаться в 2019-м с прутиком, изо всех сил помчалась убеждать Деда Мороза в противоположном", – говорится в описании к ролику.