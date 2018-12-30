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Воскресенье, 30.12.2018

Популярная украинская певица Ольга Цибульская написала письмо Деду Морозу (Видео)

В ролике Оля Цибульская втихаря хотела пробраться к Деду Морозу. Однако его помощницы узнали звезду, поэтому она с овациями забежала в комнату, где сидел отечественный Санта-Клаус. В разговоре с ним артистка выпрашивала подарки для украинских знаменитостей. "Озорная Цибульская заработала имидж не слишком хорошей "девочки", поэтому, чтобы не остаться в 2019-м с прутиком, изо всех сил помчалась убеждать Деда Мороза в противоположном", – говорится в описании к ролику.
24tv.ua
Фото: Instagram
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Письмо, Певица, Дед Мороз, Пожелания, Ольга Цибульская.
17:39 Сегодня Телеграф
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