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Лаконичные черно-белые пейзажи швейцарского фотографа Пьера Пеллегрини (Фото)
Фотограф Пьер Пеллегрини (Pierre Pellegrini) из Швейцарии привлекает к себе внимание уединёнными пейзажами, усеянные рощами деревьев, с заснеженными пирсами и сооружениями, пришедшими в запустение. Делая эти фотографии на длинной выдержке, Пеллегрини спокойно наблюдает за происходящим, медитативно снимая высококонтрастные пейзажи. "Я просто фотографирую то, что чувствую, и всегда ищу моменты и ситуации, когда всё на своём месте, – объясняет фотограф. – Я стараюсь найти своего рода гармонию между тем, что я вижу, и тем, что я чувствую".
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