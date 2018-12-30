Лаконичные черно-белые пейзажи швейцарского фотографа Пьера Пеллегрини (Фото)

Фотограф Пьер Пеллегрини (Pierre Pellegrini) из Швейцарии привлекает к себе внимание уединёнными пейзажами, усеянные рощами деревьев, с заснеженными пирсами и сооружениями, пришедшими в запустение. Делая эти фотографии на длинной выдержке, Пеллегрини спокойно наблюдает за происходящим, медитативно снимая высококонтрастные пейзажи. "Я просто фотографирую то, что чувствую, и всегда ищу моменты и ситуации, когда всё на своём месте, – объясняет фотограф. – Я стараюсь найти своего рода гармонию между тем, что я вижу, и тем, что я чувствую".