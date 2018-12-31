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Как две капли воды: Кейт Хадсон удивила схожестью со своей матерью

Как две капли воды: Кейт Хадсон удивила схожестью со своей матерью
11:46 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда Кейт Хадсон поделилась зимним снимком с мамой.

Несколько недель назад популярная блондинка стала матерью в третий раз. Отцом малыша является давний друг голливудской актрисы, а по совместительству музыкант. Однако пока влюбленные не спешат идти под венец.

Но это не мешает чете знаменитостей наслаждаться романтикой. Например, сегодня звезда популярного кинофильма «Война невест» прибыла на элитный горнолыжный курорт. При этом знаменитая блондинка отправилась на отдых не одна, а будучи в компании избранника, троих малышей, а также собственной. Примечательно, что Кейт Хадсон уже поделилась серией оригинальных снимков на своей странице в социальной сети Инстаграм.

На нем голливудская актриса блистала вместе с не менее известной мамой. При этом легендарные американки предстали в актуальных зимних образах. Например, Кейт Хадсон надела модную шубу свободного кроя карамельного оттенка, а также шапку-ушанку из натурального меха. Кстати, культовая родственница блондинки предпочла не менее трендовый головной убор, а также черный пуховик приталенного фасона. Стоит отметить, что знаменитые родственницы не отказались от макияжа. Однако отдали предпочтение натуральным оттенкам косметических средств, а также сияющему хайлайтеру.

Кстати, 73-летняя Голди Хоун посетила горнолыжный курорт вместе с собственным бойфрендом. При этом заботливая бабушка помогает дочери заботиться о младшей внучке.

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Кейт Хадсон, Мама Кейт Хадсон, Семья Кейт Хадсон.
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