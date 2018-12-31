Александр Педан показал подписчикам забавную пародию на "Иронию судьбы"

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий Александр Педан сделал пародию на "Иронию судьбы" и опубликовал видео в Instagram.

Телеведущий Александр Педан снова порадовал своих подписчиков новой шуткой. Только на этот раз на своей странице в Instagram он опубликовал ролик.

Небольшое видео является пародией на культовый новогодний фильм "Ирония судьбы или с легким паром". В нем Педан выступил в роли главного героя Жени, к которому в финале приехала его новая знакомая Надя.

"Мало кто знает, что вообще партнером Барбары Брыльской должен был быть я, вот вам эти редкие кадры. Вообще представляю новый год без оливье, мандаринов и фильма "Ирония судьбы", который фоном идет пока нарезаешь оливье. А без чего ваш новый год не новый год?", – подписал ролик Педан.