Певица Джамала осталась без елки на Новый Год

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала отказалась от главной новогодней традиции.

Знаменитая украинская певица и победительница Евровидения Джамала заявила, что не будет ставить елку на Новый год. В своем Инстаграм певица разместила фото, под которым поинтересовалась у подписчиков, как у них обстоят дела с новогодней елкой. Причиной отказа от главной новогодней традиции стала банальность. Живых елочек певице жалко, а искусственные ей не нравятся.

"Как у вас обстоят дела с елкой? Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю (мне жалко дерево, на один праздник), а искусственные мне не понравились. Так и не выбрала. А вы?", – поинтересовалась у подписчиков певица.

Также она опубликовала фото на фоне новогодней елки, украшенной игрушками. На снимке артистка позирует в черном спортивном костюме от известного спортивного бренда.

Поклонники артистки ответили ей в комментариях под фото: "Искусственная уже 7 лет! А как же Новый год без елки?", "Несомненно вырубать живую елку жаль, но и утилизация искусственных елок в нашей стране не настроена должным образом. Поэтому у нас нету ни той, ни другой елки)) обычно веточку ставим. С Наступающими праздниками!!", "Мы тоже без елки!".