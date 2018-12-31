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Сергей Бабкин вместе с семьей отправился в Лапландию

Сергей Бабкин вместе с семьей отправился в Лапландию
18:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сергей и Снежана Бабкины показали в Instagram новые снимки с отдыха в Лапландии.

Украинский музыкант Сергей Бабкин отправился с семьей отдыхать в сказочную Лапландию. Новые фото Бабкины опубликовали на своих страницах в Instagram.

Сергей сообщил, что "Бабкины в гостях у сказки" и их дети счастливы от этого.

"Второй день в Лапландии. Что мы узнали. Утром просыпаемся в 9.00. На улице темно, как ночью. В 10.00 начинает светлеть. Полный световой день начинается в 11.30 и длится до 14.30. В 15.00 уже почти темно. Оказывается сейчас (в зимний период) здесь полярная ночь. Чтобы сделать фото при дневном освещении, у вас всего 3:00. В другое время везде горят фонари, горы все освещены в темное время суток. Кататься можно до 19.00, потом фонари отключают и все идут на ужин", – рассказала жена Сергея Снежана Бабкина.

Также Снежана добавила, что в Лапландии очень холодно и стоять на месте невозможно, поэтому нужно постоянно двигаться. "Воздух сухой и поэтому мороз щиплет сильно! Надо очень тепло одеваться! Сегодня мы провели на горках более 5 часов!" - отметила Снежана.

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Instagram, Лапландия, Певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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