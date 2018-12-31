Внучка Софии Ротару снялась в роскошной зимней фотосессии 17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару поделилась со своими поклонниками снимками с новой фотосессии. Роскошная Соня Евдокименко появилась в съемке в белом образе. Недавно внучка Софии Ротару взяла творческий псевдоним Sofia Eve и объявила о выпуске первого сингла. Песня вышла в свет в ноябре 2018 года. Вероятно, девушка решила идти по следам своей бабушки. Однако 17-летняя Соня Евдокименко пытается покорить не только шоу-бизнес, но и мировые подиумы.