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Понедельник, 31.12.2018
Внучка Софии Ротару снялась в роскошной зимней фотосессии
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Внучка Софии Ротару снялась в роскошной зимней фотосессии

17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару поделилась со своими поклонниками снимками с новой фотосессии. Роскошная Соня Евдокименко появилась в съемке в белом образе. Недавно внучка Софии Ротару взяла творческий псевдоним Sofia Eve и объявила о выпуске первого сингла. Песня вышла в свет в ноябре 2018 года. Вероятно, девушка решила идти по следам своей бабушки. Однако 17-летняя Соня Евдокименко пытается покорить не только шоу-бизнес, но и мировые подиумы.
24tv.ua
Фото: instagram
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Фотосессия, Певица, Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, Sofia Eve.
20:21 Сегодня Телеграф
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