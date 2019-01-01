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Знаменитая семья Бекхэм знает толк в семейных праздниках

Знаменитая семья Бекхэм знает толк в семейных праздниках
19:33 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Іnstagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая семейка радует своих поклонников искренними фотографиями в Іnstagram.

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательными фото в Instagram. Знаменитость показал, как отметил Новый Год в кругу семьи. Так, Дэвид, Виктория, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер сделали милое совместное фото, сидя на диване.

 
 
 
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Happy New Year from us all @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

"С Новым Годом от всех нас", - пожелал поклонникам Бекхэм. За 6 часов кадр собрал почти 2 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись желать семейке всего наилучшего. Были и те, кто отметил, что в очках старший сын Бруклин очень напоминает Гарри Поттера.

Также,  на своей странице Виктория опубликовала милое фото со своей  дочерью.

 
 
 
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Girl power xxx

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Напомним ранее, Виктория Бекхэм объяснила, почему "Spice girls" отправлятся в турне без нее. 5 ноября участницы популярной в 90-х британской женской поп-группы "Spice Girls" объявили о том, что возвращаются на сцену. Правда, без одной из солисток.

Так, музыкальная группа будет выступать без Виктории Бэкхем. А вот Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Хорнер и Мелани Чишолм уже в ближайшее время пообещали раскрыть детали своего предстоящего гастрольного тура.

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Все по теме:

Семья, Instagram, Виктория Бекхэм, Фото, Дэвид Бекхэм, Семейное фото.
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