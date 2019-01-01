Знаменитая семья Бекхэм знает толк в семейных праздниках

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательными фото в Instagram. Знаменитость показал, как отметил Новый Год в кругу семьи. Так, Дэвид, Виктория, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер сделали милое совместное фото, сидя на диване.
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Happy New Year from us all @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven
"С Новым Годом от всех нас", - пожелал поклонникам Бекхэм. За 6 часов кадр собрал почти 2 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись желать семейке всего наилучшего. Были и те, кто отметил, что в очках старший сын Бруклин очень напоминает Гарри Поттера.
Также, на своей странице Виктория опубликовала милое фото со своей дочерью.
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Напомним ранее, Виктория Бекхэм объяснила, почему "Spice girls" отправлятся в турне без нее. 5 ноября участницы популярной в 90-х британской женской поп-группы "Spice Girls" объявили о том, что возвращаются на сцену. Правда, без одной из солисток.
Так, музыкальная группа будет выступать без Виктории Бэкхем. А вот Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Хорнер и Мелани Чишолм уже в ближайшее время пообещали раскрыть детали своего предстоящего гастрольного тура.