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Ефросинина удивила подписчиков смешным фото

Ефросинина удивила подписчиков смешным фото
11:19 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая Мария Ефросинина запостила в соцсеть фото в достаточно неординарном образе.

Популярная телеведущая Маша Ефросинина, не так давно примерившая множество роскошных образов в одном ролике, опубликовала на своей странице в Instagram очень смешное фото.

На нем Маша сидит за столом в стиле "ностальжи". Перед ней стоит тарелка с куском вафельного торта со сгущенкой, есть ломтик колбасы – некогда признак богатой жизни, а в руках Ефросинина держит маленькую хрустальную рюмку, в которую так и просится водка.

 

При этом на плечи Маши наброшен леопардовый платок, под которым виднеется гольф и теплая голубая кофта. Волосы ее собраны в модную в начале 90-х высокую прическу, закрепленную "крабиком", а в макияже использованы также популярные когда-то голубые тени.

Судя по всему, в новогоднюю ночь телеведущая примерила ретро-образ на одной из вечеринок. Либо же просто продемонстрировала нам кусочек нового шоу со своим участием. В любом случае, вышло очень смешно.

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"Все шик да блеск в ленте... А реальность? Реальность...она сегодня другая... Хэппи Нью иар, бэйлиз...тьфу, бэйбиз!", – пошктила под фото Маша.

Напомним, на днях Ефросинина поведала подписчикам секреты своей красоты, рассказав, какие средства начала использовать с наступением холодов. А также взволновала их очень короткой курткой, в которой вышла на улицу в мороз.

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Соцсети, Instagram, Образ, Телеведущая, Фото, Мария Ефросинина.
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