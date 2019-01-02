Скачать
Среда, 02.01.2019
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю

Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте перед Новым годом

Смотрите фото (4)
Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте перед Новым годом
11:02 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Об этом она рассказала в Instagram-Stories на своей официальной странице в социальной сети.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в неловкую ситуацию: перед Новым годом 31 декабря неизвестные разбили стекло машины знаменитости.

В видео Леся Никитюк показала, что неизвестные разбили боковое стекло ее машины.

"Думала, что кто-то разбил шампанское, но нет. Это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду – я плачу", - прокомментировала телеведущая.

Леся Никитюк порадовала новым снимком

Кроме того, звезда показала соседний автомобиль, у которого нет передней решетки.

"Какому-то Мужчине решетку вырвали. Наверное, сдали на металлолом. Падлюки", – добавила Никитюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Знаменитости, Леся Никитюк, Новый год 2019, Год Свиньи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
02 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Стало известно, кто убил четырех людей в Виннице
05 Гороскоп на сегодня, 2 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь