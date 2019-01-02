Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте перед Новым годом

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в неловкую ситуацию: перед Новым годом 31 декабря неизвестные разбили стекло машины знаменитости.
В видео Леся Никитюк показала, что неизвестные разбили боковое стекло ее машины.
"Думала, что кто-то разбил шампанское, но нет. Это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду – я плачу", - прокомментировала телеведущая.
Кроме того, звезда показала соседний автомобиль, у которого нет передней решетки.
"Какому-то Мужчине решетку вырвали. Наверное, сдали на металлолом. Падлюки", – добавила Никитюк.