Мейхер показала фотографии, где она в подрастковом возрасте

Новости шоу бизнеса: Знаменитость удивила аудиторию своими умениями в танцевальной индустрии.

Надежда Мейхер, не так давно запостившая фото в очень красивом и эротичном корсете, опубликовала на своей странице в Instagram несколько архивных снимков, текстом под которыми заинтриговала своих подписчиков.

На фото Надежда запечатлена в украинских народных костюмах, в которых она танцевала, будучи студенткой педагогического училища. Однако ниже звезда рассказала, что в наступающем году она будет также танцевать свои любимые народные танцы.

"Впервые во Франции я побывала в возрасте 16 лет. Тогда училась в Педагогическом Училище. И не потому, что мечтала стать учителем, а потому, что меня пригласили танцевать в коллектив народных танцев " Василечки" (при училище), хореографом которого был Олег Попик. Именно этому человеку я безмерно благодарна…