Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)

Несмотря на технологический прогресс, человечеством до сих пор не в состоянии противостоять ударам стихий. Одной из таких стихий является снегопад. Буквально за считанные часы даже самый крупный город способен погрузиться в хаос от этой стихии.