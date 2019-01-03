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Четверг, 03.01.2019
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)
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Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)

Несмотря на технологический прогресс, человечеством до сих пор не в состоянии противостоять ударам стихий. Одной из таких стихий является снегопад. Буквально за считанные часы даже самый крупный город способен погрузиться в хаос от этой стихии.
factinteres.ru
Фото: pixabay.com
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Шторм, История, Стихия, Снег, Зима, Фото, Снегопад.
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