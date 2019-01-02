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Среда, 02.01.2019
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В блестящем наряде: новогодние фото с Меланией Трамп

В блестящем наряде: новогодние фото с Меланией Трамп
13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Перед Новым годом представители Белого дома активно участвовали в рождественских мероприятиях, в частности, традиционном бале Конгресса.

Каждая семья в мире организовывает празднование Нового года. Президентская чета Дональд и Мелания Трамп не является исключением, поэтому устроили шумную вечеринку по случаю праздника.

После торжеств супружество Трампов выехало вместе с сыном Бэрроном во Флориду, где расположен знаменитый гольф-клуб Trump National Golf Resort. 

 
 
 
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Wishing everyone a Happy, Healthy, Peaceful and Prosperous New Year!

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Вероятно, именно на территории роскошного комплекса президентская чета устроила празднование Нового года. На вечеринку Дональд и Мелания пригласили родственников, друзей, политиков и деловых партнеров. 

 
 
 
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Our beautiful FLOTUS! Looking classy and elegant as ever!!! We are so blessed to have her! Her father took this great picture! Happy New Year 2019! #flotus

Публикация от Nicole Dicocco (@dicoccon)  

 
 
 
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New Year 2019! MIA

Публикация от Amanda Ungaro (@amandazungaro)  

 
 
 
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#NEW Melania alongside her parents & Barron in Mar-A-Lago last night: @amandazungaro (December 31, 2018)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)  

 
 
 
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NYE Mar a Lago. We miss you POTUS

Публикация от Paolo Zampolli Personal (@paolozampolli)

Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье

Сама Мелания Трамп опубликовала всего одно селфи, на котором она и Бэррон поздравляют всех с Новым годом.

Желаю всем счастливого, здорового, мирного и процветающего Нового года,– написала Мелания Трамп.

Гости вечеринки Трампов опубликовали еще несколько кадров с первой леди. На фото видно, что волшебная Мелания выбрала изысканный блестящий наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и эффектную внешность. Первая леди завершила свой образ укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.

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Все по теме:

США, Знаменитости, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Новый год 2019, Год Свиньи.
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