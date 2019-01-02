В блестящем наряде: новогодние фото с Меланией Трамп

Каждая семья в мире организовывает празднование Нового года. Президентская чета Дональд и Мелания Трамп не является исключением, поэтому устроили шумную вечеринку по случаю праздника.
После торжеств супружество Трампов выехало вместе с сыном Бэрроном во Флориду, где расположен знаменитый гольф-клуб Trump National Golf Resort.
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Wishing everyone a Happy, Healthy, Peaceful and Prosperous New Year!
Вероятно, именно на территории роскошного комплекса президентская чета устроила празднование Нового года. На вечеринку Дональд и Мелания пригласили родственников, друзей, политиков и деловых партнеров.
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#NEW Melania alongside her parents & Barron in Mar-A-Lago last night: @amandazungaro (December 31, 2018)
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Сама Мелания Трамп опубликовала всего одно селфи, на котором она и Бэррон поздравляют всех с Новым годом.
Желаю всем счастливого, здорового, мирного и процветающего Нового года,– написала Мелания Трамп.
Гости вечеринки Трампов опубликовали еще несколько кадров с первой леди. На фото видно, что волшебная Мелания выбрала изысканный блестящий наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и эффектную внешность. Первая леди завершила свой образ укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.