В блестящем наряде: новогодние фото с Меланией Трамп

Новости шоу бизнеса: Перед Новым годом представители Белого дома активно участвовали в рождественских мероприятиях, в частности, традиционном бале Конгресса.

Каждая семья в мире организовывает празднование Нового года. Президентская чета Дональд и Мелания Трамп не является исключением, поэтому устроили шумную вечеринку по случаю праздника.

После торжеств супружество Трампов выехало вместе с сыном Бэрроном во Флориду, где расположен знаменитый гольф-клуб Trump National Golf Resort.

Вероятно, именно на территории роскошного комплекса президентская чета устроила празднование Нового года. На вечеринку Дональд и Мелания пригласили родственников, друзей, политиков и деловых партнеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New Year 2019! MIA Публикация от Amanda Ungaro (@amandazungaro) 31 Дек 2018 в 9:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram NYE Mar a Lago. We miss you POTUS Публикация от Paolo Zampolli Personal (@paolozampolli) 31 Дек 2018 в 7:42 PST

Сама Мелания Трамп опубликовала всего одно селфи, на котором она и Бэррон поздравляют всех с Новым годом.

Желаю всем счастливого, здорового, мирного и процветающего Нового года,– написала Мелания Трамп.

Гости вечеринки Трампов опубликовали еще несколько кадров с первой леди. На фото видно, что волшебная Мелания выбрала изысканный блестящий наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и эффектную внешность. Первая леди завершила свой образ укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.