Бэкхем похвасталась нарядами для себя и маленькой дочки

Новости шоу бизнеса: Известная британская певица, дизайнер, жена футболиста Дэвида Бекхэма, светская львица Виктория Бекхэм недавно показала в Instagram трогательное совместное фото с дочкой.

Знаменитости отмечали Новый год собравшись все вместе. Так, роскошная артистка обняла маленькую Харпер, которую нарядила в длинное нежное платье и даже разрешила накрасить ногти на руках.

"Девичья сила", - лаконично подписала Бэкхем. За 20 часов кадр набрал 1,4 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись поздравлять девочек с праздником, засыпая маму и дочь комплиментами. Были и те, кто отметил, что Харпер - копия папы Дэвида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Girl power xxx Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 1 Янв 2019 в 6:19 PST

Как сообщалось ранее, Известный британский футболист Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательными фото в Instagram. Знаменитость показал, как отметил Новый Год в кругу семьи. Так, Дэвид, Виктория, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер сделали милое совместное фото, сидя на диване.

Напомним, 5 ноября участницы популярной в 90-х британской женской поп-группы "Spice Girls" объявили о том, что возвращаются на сцену. Правда, без одной из солисток.