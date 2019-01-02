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Бэкхем похвасталась нарядами для себя и маленькой дочки

Бэкхем похвасталась нарядами для себя и маленькой дочки
15:23 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная британская певица, дизайнер, жена футболиста Дэвида Бекхэма, светская львица Виктория Бекхэм недавно показала в Instagram трогательное совместное фото с дочкой.

Знаменитости отмечали Новый год собравшись все вместе. Так, роскошная артистка обняла маленькую Харпер, которую нарядила в длинное нежное платье и даже разрешила накрасить ногти на руках.

"Девичья сила", - лаконично подписала Бэкхем. За 20 часов кадр набрал 1,4 млн. лайков. Фолловеры остались в восторге и принялись поздравлять девочек с праздником, засыпая маму и дочь комплиментами. Были и те, кто отметил, что Харпер - копия папы Дэвида. 

 
 
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Girl power xxx

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)  

 
 
 
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Happy New Year!!!! Xxx lots of kisses from us all!! Xx I love u @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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Как сообщалось ранее, Известный британский футболист Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательными фото в Instagram. Знаменитость показал, как отметил Новый Год в кругу семьи. Так, Дэвид, Виктория, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер сделали милое совместное фото, сидя на диване.

Напомним, 5 ноября участницы популярной в 90-х британской женской поп-группы "Spice Girls" объявили о том, что возвращаются на сцену. Правда, без одной из солисток.

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Instagram, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Дэвид Бекхэм.
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