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Среда, 02.01.2019
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Звездные пары, которые планируют заключить брак в 2019 году

Звездные пары, которые планируют заключить брак в 2019 году
16:35 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 2018 год сложился достаточно хорошо для знаменитостей, которые уже обрели семью.

Жизнь артистов всегда под прицелом, тем более - зарубежных. Папарацци, которых у нас, к сожалению, нет, отслеживают каждый шаг знаменитостей. Интрижки или тайные свадьбы - они обо всем узнают.

Конечно, есть звезды, которые сами готовы делиться деталями своей личной жизни. Особенно, если это касается свадьбы.

Фанаты со всего мира держат кулачки за свои любимые пары, которые планируют узаконить отношения в 2019 году.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

 
 
 
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thankful.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Пусть Кайли и Трэвис уже воспитывают совместную дочь Сторми, разговоры о браке только ведутся. Кстати, Дженнер хорошенько подогрела сплетни фотографией кольца с инициалами "JW" (настоящее имя Скотта Жак Уэбстер (Jacques Webster). Но есть и вторая версия таинственных инициалов — они могут принадлежать лучшей подруге Кайли Джордин Вудс.

Леди Гага

 
 
 
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home.

Публикация от @ christiancarino

Эпатажная звезда собралась под венец с Кристианом Карино - своим менеджером. Вот так, никогда не знаешь, где встретишь свою половинку. Пара вместе с февраля 2017 года.

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка, известная на весь мир гимнастка Лилия Подкопаева вдруг собралась под венец. Женское счастье красавица нашла в Штатах, где живет уже несколько лет. Избранником 39-летней гимнастки стал бизнесмен Игорь Дубинский. О любимом Подкопаевой известно мало. Игорь - киевлянин, однако последние 25 лет проживает в Атланте, где, собственно, и познакомился с украинкой.

Дакота Джонсон и Крис Мартин

Сетью активно ходят слухи, что после 12-месяцев отношений голубки Дакота Джонсон и Крис Мартин совсем скоро поженятся. Инсайдеры утверждают, что 41-летний музыкант по уши влюблен в 29-летнюю молодую прелестницу и вскоре сделает ей предложение. Крис уже давно имеет такие планы, однако как настоящий джентльмен сначала дал шанс бывшей жене Гвинет Пелтров спокойно сыграть свадьбу, а потом уже и свое счастье будет строить.

Криштиану Роналду

 
 
 
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Happy New Year!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

По сообщению СМИ, после 2,5 лет отношений Криштиану Роналду сделал предложение матери своей дочери Аланы Джорджине Родригес и она ответила "ДА".

Зои Кравиц

Дочь Ленни Кравица и звезда сериала "Большая маленькая ложь" тоже покидает ряды завидных холостячок Голливуда. Актриса выходит замуж за коллегу по цеху - красавчика Карла Глусмана.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Леди Гага, Семья, Свадьба, Женитьба, Звездные пары., Лилия Подкопаева, Зои Кравиц, 2019, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, Дакота Джонсон и Крис Мартин.
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