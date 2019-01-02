"Лысый" из Квартала 95 обрадовал фанатов семейным снимком

Новости шоу бизнеса:

На фан-странице Жеки из "Квартала" появилось его семейное фото с женой и дочками. Юморист предстал перед поклонниками в стильном образе и даже не забыл о праздничной бабочке.

Варвара и Серафима предстали в милых элегантных платьях, умостившись на руках у родителей. Ксения в свою очередь впечатляет своей ухоженностью и женственностью. Но больше всех удивляет сам шоумен. Стоит отметить, что классический черный костюм делает Жеку весьма солидным мужчиной.

Кажется, чтобы выглядеть достойно на фоне дочерей и супруги иногда следует менять привычный удобный наряд на более торжественный. Хотя, возможно на решение своего любимого повлияла заботливая жена Ксения.