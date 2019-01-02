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"Лысый" из Квартала 95 обрадовал фанатов семейным снимком

&quot;Лысый&quot; из Квартала 95 обрадовал фанатов семейным снимком
16:59 Сегодня Телеграф joinfo.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:

На фан-странице Жеки из "Квартала" появилось его семейное фото с женой и дочками. Юморист предстал перед поклонниками в стильном образе и даже не забыл о праздничной бабочке.

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Варвара и Серафима предстали в милых элегантных платьях, умостившись на руках у родителей. Ксения в свою очередь впечатляет своей ухоженностью и женственностью. Но больше всех удивляет сам шоумен. Стоит отметить, что классический черный костюм делает Жеку весьма солидным мужчиной.

Кажется, чтобы выглядеть достойно на фоне дочерей и супруги иногда следует менять привычный удобный наряд на более торжественный. Хотя, возможно на решение своего любимого повлияла заботливая жена Ксения.

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Квартал-95, Евгений Кошевой, Семейное фото, Жека, Лысый из Квартала.
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