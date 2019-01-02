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Известная голливудская актриса раскрыла интересные факты о своих детях

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Известная голливудская актриса раскрыла интересные факты о своих детях
17:55 Сегодня Телеграф www.rbc.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что думает о политике, беженцах и про воспитание детей.

В жизни актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли в последнее время непростой период. Ее бывший муж, Брэд Питт, судится за право опеки над детьми, а дети переживают подростковый период. О своих переживаниях по поводу воспитания сыновей и дочек актриса рассказала в интервью BBC Radio.

"В моих детях есть мятежный дух – это прекрасно. Я не хочу, чтобы они были маленькими детьми, которые ведут себя идеально и говорят только то, что им разрешается говорить. Они должны найти себя", - рассказала ведущему Анджелина.

"Дети могут сделать две вещи: помочь вам вырасти и привнести в жизнь необузданную живую энергию", - ответила актриса на вопрос ведущего о ее детях.

"Они из разных слоев общества, но они не знают разницы друг между другом, они равноправны. Они разные, потому что они дети, а не потому что они разной расы. И я нахожу силы в разнообразии. Могу сказать, что они гораздо умнее, чем я", - рассказала о том, как строятся отношения внутри многонациональной семьи.

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Анджелина также развернуто ответила на вопросы о проблемах беженцев, и немного поговорила о возможной политической карьере. Актриса намекнула на то, что не против начать политическую деятельность, а возможно даже баллотироваться в президенты США.

"Если бы вы спросили меня об этом 20 лет назад, я бы рассмеялась. Я могу работать с правительством и также могу работать с военными. В данный момент я способна на многое", - ответила она на провокационный вопрос ведущего.

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