Интересные факты о Рождестве и Новом году, которые могут вас удивить

Новости шоу бизнеса: Более 10 интересных фактов о Новом году и Рождестве, которых вы точно не знали.

Рождественским праздникам присуща какая-то магия, благодаря которой люди в эти дни действительно становятся счастливее. С ними же порой связаны и странноватые традиции, которых по сей день продолжают придерживаться жители некоторых стран. И, конечно, практически везде Новый год и Рождество — это повод потратить уйму денег.

Факты о Новом году и Рождестве