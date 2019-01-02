Интересные факты о Рождестве и Новом году, которые могут вас удивить

Рождественским праздникам присуща какая-то магия, благодаря которой люди в эти дни действительно становятся счастливее. С ними же порой связаны и странноватые традиции, которых по сей день продолжают придерживаться жители некоторых стран. И, конечно, практически везде Новый год и Рождество — это повод потратить уйму денег.
Факты о Новом году и Рождестве
- На ранних изображениях Святой Николай выглядит суровым символом благочестия, а вовсе не пухлым весёлым старичком, которого знают современные дети.
- В Перу есть деревня, где люди решают накопившиеся за год споры при помощи кулачных боёв. Затем они начинают новый год с чистого листа.
- В западных странах в прошлые века бытовала теперь уже устаревшая традиция рассказывать в рождественскую ночь страшные истории.
- Некоторые зоопарки принимают отслужившие своё рождественские ёлки в качестве корма для животных.
- Во время Рождества жители канадского острова Ньюфаундленд наряжаются в аляповатые костюмы и ходят от дома к дому с песнями и плясками, пока хозяева пытаются узнать под масками своих соседей.
- Каждый год Пол Маккартни получает почти миллион долларов отчислений за свою рождественскую песню Wonderful Christmastime, которую некоторые критики считают худшей из его песен.
- Начиная с 1960-х годов в Швеции существует традиция смотреть на Рождество диснеевские мультфильмы про Дональда Дака, собирающая перед экранами большую часть населения страны от мала до велика.
- На Рождество 1914 года, во время Первой Мировой войны, Германия и Великобритания заключили перемирие. Солдаты выбирались из окопов, обменивались подарками с противником, и даже играли в футбол на нейтральной полосе.
- В 1867 году один бостонский промышленник был настолько тронут прочтением "Рождественской песни в прозе" Чарльза Диккенса, что устроил выходной на своих фабриках и подарил каждому работнику по индейке.
- Нацисты пытались перекроить рождественский праздник под свои нужды, посвятив его пришествию Гитлера — место Святого Николая занял фюрер, а верхушки ёлок украшали свастики.
- Искусственную ёлку необходимо использовать не менее 20 раз, чтобы она нанесла природе меньше вреда, чем ежегодно срубаемая живая.
- Благодаря успешной рекламной кампании сорокалетней давности, в Японии существует традиция в Рождество обедать в KFC. В эти дни фастфуд становится настолько популярен, что место необходимо бронировать за два месяца вперёд.
- Жители норвежской столицы Осло каждый год посылают в подарок лондонцам ель для установки на Трафальгарской площади в благодарность за помощь во время Второй Мировой войны.
- В США рождественские покупки составляют шестую часть всех розничных продаж страны за целый год.