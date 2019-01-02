СМИ: Александр Цекало не скрывает свою любовницу от жены

Новости шоу бизнеса: Известный российский продюсер отмечал Новый год с неизвестной спутницей.

Новый год шоумен встретил не вместе со своей женой – Викторией Галушкой и их детьми, а вместе с любовницей.

Тайную возлюбленную 57-летний Цекало увез в Италию, где и провел новогоднюю ночь. Парочка устроила себе римские каникулы. И пока они любовались местными достопримечательностями, прохожие сделали несколько общих снимков Александра с любовницей. На фото Цекало мило беседует со своей спутницей и гуляет с ней за руку по римским улицам.

Пока что ни Цекало, ни его жена, сестра Веры Брежневой Виктория Галушка эти фото никак не комментировали. Отметим, что Александр Цекало и Виктория Галушка поженились в январе 2008 года.

В октябре 2008 у пары родилась дочь Александра, в конце сентября 2012 года Виктория подарила мужу сына Михаила.

До этого Цекало был женат на солистке ансамбля "Шляпа" Алене Шиферман. Второй женой продюсера была певица Лолита. Поговаривали, что причиной развода супругов стали похождения Цекало налево. Однако позже и сама Лолита призналась, что изменяла мужу.