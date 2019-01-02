Американская телеведущая Крисси Тейген врезалась в зонтик (Видео)

Американская телеведущая и модель Крисси Тейген в новогоднюю ночь выступила в музыкально-юмористическом шоу Saturday Night Live's на американском канале NBC. В полночь Крисси пошла поздравить ведущую программы Лесли Джонс, однако врезалась в ее зонтик.
Этот момент снят на камеры, и видео с Крисси Тейген быстро стало вирусным в сети.
Так, когда часы пробили полночь и начался 2019 год, американская звезда попала в курьезную ситуацию. Пользователи социальной сети Twitter уже подготовили коллекцию мемов об этом.
Сама Тейген сообщила поклонникам, что с ней и с ее глазом все хорошо, а также она не держит зла на Лесли Джонс.