Американская телеведущая Крисси Тейген врезалась в зонтик (Видео)

Новости шоу бизнеса: Курьезный случай произошел в прямом эфире в новогоднюю ночь.

Американская телеведущая и модель Крисси Тейген в новогоднюю ночь выступила в музыкально-юмористическом шоу Saturday Night Live's на американском канале NBC. В полночь Крисси пошла поздравить ведущую программы Лесли Джонс, однако врезалась в ее зонтик.

Этот момент снят на камеры, и видео с Крисси Тейген быстро стало вирусным в сети.

Так, когда часы пробили полночь и начался 2019 год, американская звезда попала в курьезную ситуацию. Пользователи социальной сети Twitter уже подготовили коллекцию мемов об этом.

Сама Тейген сообщила поклонникам, что с ней и с ее глазом все хорошо, а также она не держит зла на Лесли Джонс.