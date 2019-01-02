В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми

Новости шоу бизнеса: 1 января 2019 года умер известный композитор Крис Кельми, настоящее имя — Анатолий Калинкин.

По словам брата, последним человеком, кто видел музыканта в живых, была его бывшая жена Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря. С тех пор музыкант не выходил на связь.

Брат и директор музыканта Евгений Суслин сам узнал о трагедии от журналистов, так как находился далеко за городом. Он попытался связаться с комендантом поселка, где жил певец, но тот тоже находился в отъезде.

"Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии. Жду сообщений от коменданта, который обещал приехать к дому и посмотреть, что там, — сказал Евгений Суслин. — Но факт смерти есть с огромной долей вероятности. Если бы он попал в больницу, заболел, со мной бы связались либо он сам, либо знакомые. Комендант сказал, что приедет только завтра утром, но в дом заходить не будет, потому что там может находиться жена Криса, которая сама попросит его о помощи, если это понадобится".

Кельми долгое время был в запоях. Но после смерти Евгения Осина со спиртным завязал. Также композитор говорил, что оставил завещание — на бывшую жену Людмилу и сына Кристиана.