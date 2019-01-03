Новости шоу бизнеса: Украинская певица Слава Каминская похвасталась, как у нее муж занимается спортом.

Украинская певица и участница известной группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала своего спортивного мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, который стойко занимается физическими упражнениями на открытом воздухе. Соответствующие кадры она разместила в "историях" Instagram.

Мужчина в светлом спортивном костюме подходит в турнику и начинает отжиматься на руках. Стоит отметить, что спортивный снаряд находится прямо на открытой террасе квартиры.

"Эдгар Анатольевич, приступайте к станку. Когда хирург не на работе, он качает руки, которыми потом качает грудь", - прокомментировала артистка на камеру действия мужа.

Также она поставила Эдгара в пример кумовьям, ведь, невзирая на праздники, он поддерживает спортивную форму.

"Любимым кумовьям на заметку. А вы, небось, оливье едите", - в шутку отметила Слава по ту сторону камеры.