Очаровательная Маша Ефросинина назвала лучшие фильмы (Видео)

Маша Ефросинина опубликовала ролик, где поделилась пятеркой лучших фильмов для просмотра всей семьей : в эти новогодние выходные мы с семьей собираемся пару дней провести на нашем большом диване, поваляться и что-нибудь посмотреть. Поэтому я расскажу о пяти фильмах (и среди них один мультфильм), подходящих для семейного просмотра - для всех, у кого тоже будут лежебочные новогодние праздники. Фильм №1 побеждает во всех хит-парадах, опросах и топах лучших фильмов по сей день: это Реальная любовь. Знаю, вы тоже знакомы с этим фильмом. Однако тут есть очень важная ремарка. Наверняка большинство из вас, как и я, не умеет, не любит и не хочет пересматривать один и тот же фильм по несколько раз. Но есть картины, которые можно посмотреть много раз, и Реальная любовь - именно тот фильм. Это совокупность нескольких историй, которые происходят в рождественские праздники. Фантастический актерский состав, замечательный Хью Грант и много других прекрасных британских актеров. Потрясающий фильм. Всякий раз с первой же минуты начинаешь улыбаться. И детям полезно показать - в нем много говорится про взаимовыручку, про семейные отношения. Каждая из историй рассказана настолько круто, по-доброму, но при этом по-человечески и глубоко, что я Реальную любовь в этом году еще раз обязательно пересмотрю и вам советую. Фильм №2 называется Человек за бортом. Мало того, я вам рекомендую посмотреть и Человек за бортом, который был снят в 1987 году, когда еще не было ваших детей, и возможно даже вас, и римейк, который вышел в уходящем 2018 году - называется он За бортом. У этих фильмов похожий сценарий. Но в том, что снят в 1987 году, женщина играет главную жуть, а мужчина - доброго, хорошего героя, за которого все зрители болеют. В современной интерпретации все наоборот: главное зло - мужчина, а за бортом оказывается женщина, которую вы все полюбите. Имена этих актеров я не помню, но помню, что в роли второго плана снялась Ева Лонгория, и она мне там очень понравилась. По-моему, она даже продюсер этого фильма, и она там такая крутая, простая - все, как мы любим. В общем, два фильма, классных, веселых. И даже если вы родились в 2000-х и смотреть фильмы прошлого столетия считаете полным зашкваром - посмотрите Человек за бортом 1987 года, хорошее, доброе кино. Для просмотра следующего фильма вам нужно вылезти из-под одеяла, одеть потеплее мужа и детей и все-таки отправиться в кинотеатр. Фильм №3 называется Пригоди S Миколая. Я в самом деле считаю, что его нужно посмотреть всей семьей. Это фильм про современную украинскую семью, про вечные ценности, и да, он дарит ощущение сказки. Почему я включила его в этот список? Можно, конечно, сейчас, улыбнуться и сказать - «Ага, конъюктурщица», - но, пока шла премьера в кинотеатрах, я столкнулась с несколькими интересными наблюдениями. Не все верят в то, что украинское кино может быть интересным, и отдают предпочтение другим фильмам. Мне об этом прямо писали. Мне также очень многие жители разных городов Украины написали, что в их городских кинотеатрах этого фильма нет. Но это не вина продюсеров, и уж тем более не моя, как актрисы: все дело в том, что кинотеатры, которые не захотели его показывать, тоже не поверили, что на него пойдут. Я знаю, на это есть все основания, раньше украинский продукт не очень радовал, но поверьте мне: нынешнее засилье украинских премьер говорит в их пользу. Все снимают, все стараются, все пыхтят, чтобы вам понравилось. Появляются хорошие сценарии, хорошие актеры, прекрасные режиссеры, и фильмом Пригоди S Миколая я очень дорожу и горжусь. Получилось отличное кино. Фильм №4 называется Отпуск по обмену. Прекрасная, легкая, романтичная комедия. Прекрасный сценарий, прекрасные актеры. Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Камерон Диас совершенно роскошная - я считаю, это одна из лучших ее ролей, как актрисы комедийного, легкого жанра. Когда смотришь этот фильм, почему-то действительно веришь в то, что чудеса бывают, случай решает многое, а спонтанные решения, которые приходят в голову мгновенно, могут изменить жизнь. Вот совсем не думалось еще пять минут назад, что примешь то или иное решение - но принимаешь, и жизнь закрутилась по другой спирали. Посмотрите Отпуск по обмену, посмотрите с детьми, со своим любимым человеком, посмотрите с кем угодно, даже в одиночестве - хотя я вам искренне не желаю оставаться в новогодние праздники в одиночестве, только если вам самим этого не хочется, - посмотрите с большой компанией. Фильм №5 прекрасный, добрый и невероятно семейный: это не игровой фильм, это мультфильм, и называется он Балто. Я не очень хороший советчик в том, что касается фильмов и мультфильмов про животных, они на любителя. Но этот фильм, несмотря на то, что его главный герой полуволк-полусобака, очень пронзительный. У него самый высший рейтинг на всех ресурсах, и выбрав его, вы погрузитесь в мир подлинных человеческих переживаний. В нем говорится обо всем - о помощи, отчаянии, доброте, взаимовыручке и об умении быть рядом в нужную минуту. И вы поплачете немножко, пока будете его смотреть, даже больше, чем над Хатико, и даже больше, чем над Белым Бимом, черным ухом. Но тут, полагаю, меня поймут только те, кто смотрели Человек за бортом 1987 года! Смотрите хорошее кино: оно объединяет и позволяет после просмотра обсудить с детьми важные темы, до которых раньше то ли руки не доходили, то ли времени не было. А в период, когда все затихает, замирает и вы много времени проводите вместе, можно успеть и это. Ведь, в конце концов, для чего нужны новогодние праздники - только для тепла и для любви.