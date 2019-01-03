|
|
Уилл Смит показал фото со съемок
В Сети оказались несколько новых фото со съемок киноверсии "Аладдина" от режиссера Гая Ричи, на которых запечатлен Уилл Смит в образе Джинна. Уличный карманник по имени Аладдин (Мена Массуд) мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин (Наоми Скотт). Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари) планирует захватить власть над городом. Но для этого ему необходима волшебная лампа, спрятанная в пещере чудес. И только тот, кого называют "алмаз неграненый", может достать эту лампу. Таким "алмазом" оказывается Аладдин, который даже не подозревает об этом. Джафару остается лишь заставить уличного воришку добыть лампу, однако вскоре всё выходит из-под его контроля.
Красивые девушки, которые в зал ходят чаще мужчин (Фото)
Забавные повара, которые себя немного переоценили
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)
Просто умора: смешные картинки с комментариями
Самые странные животные на Земле, которых вы не знали (Фото)
Мифы, мешающий похудеть: 5 мифов о здоровом питании
Забавные кошки, у которых своя логика и они делают, что хотят
Новогодние идеи подарков для всех книгоманов (Фото)
Эпичные провалы: у этих людей выдался просто "отличный" день
Злой и страшный ... Дед Мороз: жутковато-юморные фото встречи детей с посланником ада?
Ожидаем с нетерпением: автомобильные новинки в 2019 году (Фото)
Гениально и смешно: люди с чувством юмора всегда найдут выход из любой ситуации
Ретро-стиль: как создать вычурный интерьер за 80 тысяч долларов (Фото)
Прикольные кадры о всех повседневных моментах жизни
Величайшая актриса XX века: история Одри Хепбёрн (Фото)
Заброшенный парк скульптур Японии: такого вы еще не видели
Маникюр 2019: тренды, которые будут актуальные в текущем году (Фото)
Сесилия Брекхус - одна из лучших боксеров в мире (Фото)
Огромнейший кот по имени Лотос покоряет сердца людей
Фейерверки и праздничные огни: как встречали разные страны 2019 год (Фото)
Как сейчас выглядит бразильский форвард Шахтера (Фото)
Прикольные фотомемы, которые заряжают своим позитивом
Хорошие экологические новости ушедшего года, которые вы могли пропустить
Эксперты подсказали, сколько можно хранить еду с новогоднего стола
Забавные снимки, которые вынесут вам мозг, прежде чем вы поймете, в чем здесь дело