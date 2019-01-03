Уилл Смит показал фото со съемок

В Сети оказались несколько новых фото со съемок киноверсии "Аладдина" от режиссера Гая Ричи, на которых запечатлен Уилл Смит в образе Джинна. Уличный карманник по имени Аладдин (Мена Массуд) мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин (Наоми Скотт). Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари) планирует захватить власть над городом. Но для этого ему необходима волшебная лампа, спрятанная в пещере чудес. И только тот, кого называют "алмаз неграненый", может достать эту лампу. Таким "алмазом" оказывается Аладдин, который даже не подозревает об этом. Джафару остается лишь заставить уличного воришку добыть лампу, однако вскоре всё выходит из-под его контроля.