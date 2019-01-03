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The Walt Disney заработал в 2018 году более 7 миллиардов долларов

The Walt Disney заработал в 2018 году более 7 миллиардов долларов
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Прибыль компании The Walt Disney в 2018 году составила около 7 миллиардов долларов, второй раз побила собственный отраслевой рекорд в прокате.

Всемирная прибыль компании The Walt Disney в 2018 году составила 7,33 миллиарда долларов. Таким образом она второй раз побила собственный отраслевой рекорд в прокате.

Как сообщается на официальном сайте Disney, прошлый год стал вторым самым успешным по размеру кассовых сборов в истории Дисней. Предыдущий финансовый рекорд компания установила в 2016 году, когда ее прибыль составила 7,61 миллиардов долларов.

В этом году The Walt Disney выпустил 14 фильмов, три из которых – "Черная пантера", "Мстители: война бесконечности" и анимационная лента "Суперсемейка 2" – достигли миллиардной отметки в мировом прокате.

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Сейчас The Walt Disney не сбавляет оборотов. Среди самых ожидаемых премьер компании 2019 года – ленты "Капитан Марвел", "Король Лев" и "Неизвестные мстители", мультфильмы "Дамбо", "Аладдин" и "История игрушек 4".

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Все по теме:

Дисней, Прибыль, Король Лев, Дамбо, Аладдин, Капитан Марвел, Черная Пантера, Мстители: Война бесконечности, "Суперсемейка 2", История игрушек 4, The Walt Disney, Неизвестные мстители.
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