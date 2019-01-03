Вера Брежнева показала фото со своими дочерьми

Новости шоу бизнеса: Известная певица Вера Брежнева поздравила поклонников с Новым 2019 годом.

На снимке запечатлены старшая дочь Брежневой Соня и младшая Сара.

На своей странице в Instagram она опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.

"Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми", – подписала фото Вера.

Отметим, что поклонники Брежневой часто "путают", где на фото сама певица, а где ее дочь. Подписчики Веры отметили, что старшая дочь Веры Соня выросла настоящей красавицей, а младшая Сара очень похожа на маму.