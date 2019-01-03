Скачать
Четверг, 03.01.2019
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Убийство Хашогги: пятерым исполнителям грозит смертная казнь
Убийство Хашогги: пятерым исполнителям грозит смертная казнь
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Вера Брежнева показала фото со своими дочерьми

Вера Брежнева показала фото со своими дочерьми
15:53 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная певица Вера Брежнева поздравила поклонников с Новым 2019 годом.

На снимке запечатлены старшая дочь Брежневой Соня и младшая Сара.

На своей странице в Instagram она опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой. 

Украинскую певицу заметили в ресторане с сестрами-близнецами

"Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми", – подписала фото Вера.

Отметим, что поклонники Брежневой часто "путают", где на фото сама певица, а где ее дочь. Подписчики Веры отметили, что старшая дочь Веры Соня выросла настоящей красавицей, а младшая Сара очень похожа на маму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вера Брежнева, Instagram, Знаменитости, Дочки Веры Брежневой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
04 Настя Каменских удивила новым образом
05 Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун дала несколько полезных советов, как начать правильно питаться
Супрун рассказала, как начать правильно питаться
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
В США скончался известный американский аниматор Disney
В США скончался известный американский аниматор Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь