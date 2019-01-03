Поправилась или кое-что увеличила: Мадонна шокировала всех своим видом (Видео)

Пользователи сети и все поклонники легендарной певицы Мадонны – в шоке! Похоже, что знаменитость решила увеличить себе ягодицы, последовав примеру известной теледивы Ким Кардашьян.
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"Попу как у Ким" 60-летняя певица Мадонна вышла на сцену с новой попой. Как вам попа Мадонны?
На видео, которые появились в сети видно, как Мадонна исполняет горячие танцы на сцене, а ее ягодицы выглядят непривычно большими. На одном из роликов Мадонна танцует в коротком корсете и колготках вместе с певицей Арианой Гранде. На другом видеоролике звезда запечатлена в компании своего приемного 13-летнего сына Дэвида Банда.
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Me telling Madonna she was in the HoMe of #MadonnaWorship , and then her responding by saying "This is? Okay, well I'm going to sing a song that Madonna loves" Yessss, Bitch!!! #DreaMsDoCoMeTrue #HappyNewYear #Madonna #Banda #ICantHelpFallingInLoveWithYou #Elvis #TheStonewallInn #StonewallAmbassador #Magic #MadgeIc
Известно, что артистка в таком образе выступила в канун Нового года в знаменитом нью-йоркской гей-баре Stonewall Inn.
Поклонники удивились внешнему виду Мадонны. Одни предположили, что певица сделала операцию, другие же уверены в том, что Мадонна пошутила и надела накладку.