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Поправилась или кое-что увеличила: Мадонна шокировала всех своим видом (Видео)

Поправилась или кое-что увеличила: Мадонна шокировала всех своим видом (Видео)
17:52 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: На одном из концертов в Нью-Йорке легендарная певица показала "слегка" увеличенные ягодицы.

Пользователи сети и все поклонники легендарной певицы Мадонны – в шоке! Похоже, что знаменитость решила увеличить себе ягодицы, последовав примеру известной теледивы Ким Кардашьян.

 
 
 
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"Попу как у Ким" 60-летняя певица Мадонна вышла на сцену с новой попой. Как вам попа Мадонны?

Публикация от ☆НОВОСТИ☆ (@show_rus)

На видео, которые появились в сети видно, как Мадонна исполняет горячие танцы на сцене, а ее ягодицы выглядят непривычно большими. На одном из роликов Мадонна танцует в коротком корсете и колготках вместе с певицей Арианой Гранде. На другом видеоролике звезда запечатлена в компании своего приемного 13-летнего сына Дэвида Банда.

Известно, что артистка в таком образе выступила в канун Нового года в знаменитом нью-йоркской гей-баре Stonewall Inn.

Мадонна показала интимное фото из юности

Поклонники удивились внешнему виду Мадонны. Одни предположили, что певица сделала операцию, другие же уверены в том, что Мадонна пошутила и надела накладку.

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Концерт, Фигура, Мадонна, Instagram, Видео, Внешний вид, Ягодицы.
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