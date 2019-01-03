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Попался: сын известной модели был арестован за пьяное вождение

Попался: сын известной модели был арестован за пьяное вождение
18:15 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Видимо, Пресли Гербер, сын легендарной американской модели Синди Кроуфорд, не знает, что пьяное вождение нарушается законом.

Так, первого января в 4 утра 19-летний сын Синди Кроуфорд был арестован. Пресли Гербер был за рулем, когда его остановили за превышение скорости в Беверли-Хиллз. Однако это было не единственным его нарушением — как показал тест, алкоголь в крови Пресли превышал допустимый уровень (к слову, по американским законам, лицам, не достигшим 21 года, вообще нельзя употреблять алкогольные напитки).

Он был доставлен в полицейский участок, и вечером в тот же день выпущен без залога. Но это не означает, что история окончена – Пресли ждут судебные слушания. И если его признают виновным, модели грозят лишение водительских прав на год или штраф в размере от 100 до 300 долларов.

Адвокат Гербера сообщает, что это – первый для парня арест, и он делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. А вот родители Пресли, инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, что 52-летняя супермодель Синди Кроуфорд решилась на развод. С ее мужем Рэнди Гербером они были вместе 20 лет и вырастили двоих детей. Их сын Пресли и дочь Кайя, которым по 19 и 17 лет соответственно – пошли по стопам родителей и сейчас являются востребованными мировыми моделями.

Так о расставании пары уже давно шли слухи, недавно же, западные СМИ "затрубили", что Рэнди и Синди уже живут раздельно. Кроме того, супермодель Кроуфорд уже заметили без обручального кольца. Для Кроуфорд это второй развод. С 1991 по 1995 годы она была замужем за с известным актером Ричардом Гиром.

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Арест, Кроуфорд, Пьяное вождение, Рэнди Гербер, Пресли Гербер.
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