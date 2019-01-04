Надя Дорофеева повторила образ Насти Каменских

Новости шоу бизнеса: Украинская певица из группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила попробовать себя с кудрями.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует с новой необычной прической.

Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте звезды, оны предстала на обзор публики в черной водолазке и с новой прической. Как видно, Надя решила накрутить волосы и получила мелкие игривые кудряшки, которые придают ее волосам невероятный объем. На лице Дорофеевой сдержанный макияж, а вот с губами, как подметили фанаты, что-то не то. Их Надя густо накрасила персиковой помадой. Также многие поклонники заметили странный крестик между бровей на лице певицы. Он повис на кудрявом локоне, только не понятно зачем.

В подписи к фотографии Надя Дорофеева написала лишь одно слово: "Кудрявая". Фолловеры не остались равнодушны к новой прическе Нади и принялись активно обсуждать ее селфи. Надо сказать, что кудряшки артистки разделили ее поклонников на два лагеря – одним такая прическа нравится, а другие уверенны, что Наде кудряшки не идут.

"Как красиво", "Кучеряшки не твоё", "Красотка", "Боже, как тебе идёт", "Молодец! Иногда, так хочется изменить стрижку, причёску. Это смело и очень красиво, что характерно, шикарная с любой стрижкой и причёской", "Ужас", "Надя, ты очень красивая", "Мне одной кажется, что это #2 Каменских", "Боже, почему ты такая красивая? Люблю!", "Вы прекрасны во всех образах", "Не очень-то и красиво", "Это грех так крестик носить!", "Выглядит стрёмно, ну такое", "Красотка, но что это за крестик на волосах?", - пишут в комментариях к фото певицы.