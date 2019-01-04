Скачать
Пятница, 04.01.2019
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку
Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку
Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Рождество 2019: красивые поздравления с Рождеством Христовым в открытках
Рождество 2019: красивые поздравления с Рождеством Христовым в открытках

Надя Дорофеева повторила образ Насти Каменских

Надя Дорофеева повторила образ Насти Каменских
00:41 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица из группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила попробовать себя с кудрями.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует с новой необычной прической.

Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте звезды, оны предстала на обзор публики в черной водолазке и с новой прической. Как видно, Надя решила накрутить волосы и получила мелкие игривые кудряшки, которые придают ее волосам невероятный объем. На лице Дорофеевой сдержанный макияж, а вот с губами, как подметили фанаты, что-то не то. Их Надя густо накрасила персиковой помадой. Также многие поклонники заметили странный крестик между бровей на лице певицы. Он повис на кудрявом локоне, только не понятно зачем.

В подписи к фотографии Надя Дорофеева написала лишь одно слово: "Кудрявая". Фолловеры не остались равнодушны к новой прическе Нади и принялись активно обсуждать ее селфи. Надо сказать, что кудряшки артистки разделили ее поклонников на два лагеря – одним такая прическа нравится, а другие уверенны, что Наде кудряшки не идут.

"Как красиво", "Кучеряшки не твоё", "Красотка", "Боже, как тебе идёт", "Молодец! Иногда, так хочется изменить стрижку, причёску. Это смело и очень красиво, что характерно, шикарная с любой стрижкой и причёской", "Ужас", "Надя, ты очень красивая", "Мне одной кажется, что это #2 Каменских", "Боже, почему ты такая красивая? Люблю!", "Вы прекрасны во всех образах", "Не очень-то и красиво", "Это грех так крестик носить!", "Выглядит стрёмно, ну такое", "Красотка, но что это за крестик на волосах?", - пишут в комментариях к фото певицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Надя Дорофеева, Время и Стекло, Надя Дорофеева в образе Каменских, Надя Дорофеева с кудрями, Надя Дорофеева с новой прической.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
03 Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
04 "Край света" оказался единым космическим телом
05 Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь