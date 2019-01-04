Камалия показала милое семейное фото

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Камалия поделилась снимком с мужем и дочками.

Украинская певица Камалия поздравила своих поклонников с наступившим 2019 годом. На своей странице в Instagram она опубликовала милое фото со своим супругом Мохаммадом Захуром и их двумя дочерьми – пятилетними Мирабеллой и Арабеллой.

"В отличие от остальных европейцев, наш Новый год все еще продолжается. Kyiv continues it Holiday season (В Киеве продолжается сезон каникул – ред.)", – подписала снимок Камалия.

"Сказочная семья!", "Красивая семья в красивом месте, в красивое время года", "Какие вы красивые", "Очень красивые", "Так интересно, одна девочка похожа на вас, а вторая на мужа", – написали поклонники Камалии в комментариях к фото.