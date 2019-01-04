Миддлтон поймали за поцелуем с финансовым аналитиком

Новости шоу бизнеса: Младший брат Кейт Миддлтон, Джеймс Миддлтон, начал встречаться француженкой Ализе Тевено.

Недавно Джеймс пригласил девушку отдохнуть вместе с ним и его семьей на французском острове Сент-Бартелеми в Карибском море. Компанию паре составили Пиппа Миддлтон с мужем и ребенком. На отдыхе Ализе и Джеймс буквально не спускались друг с друга глаз.

Отец Ализе Жан-Габриэль Тевено рассказал одному из британских изданий, что его дочь и Джеймс влюбленны и очень счастливы. Он намекнул журналистам, что уже познакомился с семьей Миддлтон и остался от них в восторге. Отец отмечает, что Джеймс покорил его дочь своим неповторимым британским шармом.

Ализе Тевено — очень интересная девушка, которая успела пожить во Франции, Германии, Индонезии, Чили, Бельгии, и последние пять лет проживает в Великобритании. По словам друзей, пара познакомилась в баре. Джеймс подошел к Ализе и предложил ей выпить, а та согласилась, не подозревая, кто он на самом деле.

Хотя Джеймса Миддлтона можно считать знаменитостью и он вхож в королевскую семью, его трудно назвать счастливчиком как в любви, так и в бизнесе. Британская телеведущая и актриса Донна Эйр, которая была старше его на восемь лет, бросила Джеймса после помолвки. Основанная им компания, специализирующаяся на выпечке тортов, прогорела. В данный момент Джеймс Миддлтон вынужден работать гидом в одном из шотландских отелей, который принадлежит Дэвиду Мэттьюс, мужу-миллионеру его сестры Пиппы.