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Популярный холостяк украсил обложку журнала

Популярный холостяк украсил обложку журнала
02:41 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Иракли Макацари лицом известного журнала "Отдохни".

Известный в Украине 31-летний бизнесмен из Грузии Иракли Макацария, который был героем шестого сезона проекта "Холостяк" и искавший в нашей стране невесту, активно ведет Instagram и часто радует поклонников новыми в фото. В этот раз владелец продакшн-компании Mag Entertainment похвастался фанатам, что украсил обложку украинского журнала "Отдохни".

 Так, в публикации, которая появилась на странице шоумена, он показал поклонникам обложку украинского журнала, героем которой стал. Издание обещает читателям интересное интервью с Макацарией. На фотографии, которая появилась в глянце, Иракли предстал на обзор публики в нежно голубой рубашке, поверх которой накинул черную жилетку. Артист скрестил руки на груди и мило улыбается в камеру.

В подписи к фотографии Иракли Макацария написал: "Новый год начинается с супер приятных вещей! Январский номер журнала @otdohniua со мной на обложке. В интервью ответил на вопросы, поделился мечтами и планами. А вы уже видели?". Поклонники грузинского холостяка не остались равнодушны и принялись активно обсуждать новую публикацию Иракли. Девушки в восторге от того, что их любимец стал героем глянца и пообещали купить этот выпуск журнала.

"Лучший. Люблю", "Это правда, вы мечтаете о дочке?", "Обязательно куплю", "Поздравляю", "Идеальный мужчина – это тот мужчина, который желает обрести семью", "Красивый", "Как приятно видеть Вас на обложке журнала и еще приятнее и очень интересно прочитать ваше интервью! Бегу за журналом", "Дочка – это самая большая награда для папы. Папы всегда балуют девочек", "Пусть мечты сбываются", "Пусть ваша мечта сбудется", - пишут фанаты в комментариях к фото Макацарии.

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Холостяк, Отдохни, Иракли Макацари, Иракли Макацари на обложке журнала, Холостяк на обложке Отдохни.
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