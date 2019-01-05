Умер легендарный известный актер Иван Бортник

Новости шоу бизнеса: Отмечается, что звезда скончалась на 80-м году жизни.

По информации медиков, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Стоит отметить, что Иван Бортник был живой легендой московского Театра на Таганке, где играл вместе с Владимиром Высоцким. Он стал известен в качестве актера после следующих ролей в спектаклях "Гамлет", "Пугачев", "Павшие и живые", "Три сестры".

А вот уже настоящую славу и народную любовь Бортнику принесли его работы в кино. Он снялся в фильмах "Родня", "Иван да Марья", "Чужие письма", "Последняя охота". Но в 1979 году ему досталась настоящая звездная роль: его пригласили для съемок в картине "Место встречи изменить нельзя".

По словам представителей съемочной группы, сначала актеру хотели предложить роль Володи Шарапова, но в итоге Бортник сыграл бандита Промокашку и сумел наделить обаянием и харизмой даже явно негативного персонажа. Позднее Иван Бортник вновь сыграет представителей уголовного мира в фильмах "Мама не горюй" (1998) и "Антикиллер" (2002).